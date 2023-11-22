Свыше 20 зарубежных брендов планируют выйти на российский рынок

К выходу на российский рынок ритейла готовятся 23 зарубежных бренда, тогда как в текущем году вышло 19 брендов.

Большая часть готовящихся к выходу брендов являются иранскими(35%). Также на российский рынок планируют выйти ритейлеры из Китая (13%), Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, ОАЭ, Турции (по 9%). Основной профиль брендов — одежда и обувь.

По данным консалтинговой компании NF Group, большая часть брендов, вышедших в 2023 году на российский рынок, была из Турции (58%), Белоруссии (16%), Эстонии (8%). Основным профилем также были обувь и одежда.

В компании отметили, что качество выхода новых брендов из-за рубежа сильно снижается.

«Большинство турецких брендов, вышедших на российский рынок в прошлом году, не только не продолжили свое развитие в стране, но и уже закрылись», — сказала региональный директор по торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

По ее словам, в ближайший год прежде всего ожидается приход ритейлеров из Китая и Южной Кореи. Она также отметила, что в хорошие времена выход нового бренда занимал 2,5 — 3 года.

«Будет хорошо, если реально откроется хотя бы половина из заявленных к выходу 23 брендов», — цитирует эксперта РИА «Новости».

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