Магазины Adidas могут открыться весной под новым названием в России

Ассортимент в магазинах останется тем же, а название сменится на более нейтральное.

Права на субаренду торговых помещений выкупила структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко, рассказала руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева.

«Субаренду Adidas купила структура Якова Панченко — это не совсем чистая покупка бизнеса, они не купили юрлицо, будут продолжать работать и заниматься оптом самостоятельно. Думаю, весной, скорее всего, мы увидим уже открытые магазины. Названия еще нет, оно будет какое-то нейтральное», — сказала Кермедчиева.

Она отметила, что в 2024 году в России перезапустят десятки магазинов Adidas — их начнут открывать с Москвы. Передача российского подразделения инвестору в целом позволит перезапустить большинство магазинов.

Для покупателей особо ничего не изменится, считает Кермедчиева — ассортимент останется прежним, а цены могут вырасти в пределах 20%, сообщает ТАСС.

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