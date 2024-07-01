Свыше 2,4 тыс. объектов недвижимости передали в собственность РФ в Сириусе
Общество
01.07.2024 12:14
Судебные приставы изъяли свыше 2,4 тыс. объектов недвижимости.
О передаче объектов недвижимости в собственность России сообщил директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
«В рамках одной категории исполнительных производств в доход Российской Федерации обращено 2 тыс. 427 объектов недвижимого имущества, расположенных в федеральной территории «Сириус», ― цитирует Аристова РИА «Новости Недвижимость».
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