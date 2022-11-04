Свыше 16 тыс. человек отметили День народного единства на Пушкинской площади в Краснодаре

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Главным мероприятием стала специальная программа с участием ведущих творческих коллективов Кубани и мужского вокального ансамбля Донецкой филармонии. Мероприятие посетили 16,5 тыс. человек.

В краевом мероприятии ко Дню народного единства на Пушкинской площади приняли участие представители общественных объединений, политических партий, национальных диаспор, духовенство, ветераны, молодежь.

С Днем народного единства гостей поздравили ректор КГИК, председатель комиссии краевой Общественной палаты Сергей Зенгин, настоятель храма Рождества Христова протоирей Александр Игнатов, председатель Центра Адыгской культуры Сафиет Шамова, замначальника учебного центра подготовки добровольцев Олег Орехов и координатор акции #МыВместе, председатель «Кубанского союза молодежи» Андрей Щелоков.

Протоирей Александр Игнатов также поздравил собравшихся с днем памяти Казанской иконы Божией Матери.

Сафиет Шамова отметила, что исторически Россия объединяет многонациональные народы.

«Наши души и сердца открыты для всех — мы не различаем людей по цвету кожи, языку, вероисповеданию. Мы знаем, что у всех народов одна ценность — Родина, земля, мать, Отчизна, отец. За нами стоят наши дети, наше будущее. Мы всегда объединялись не только в трудные, но и в радостные дни. Сегодня мы поддерживаем нашего президента и тех ребят, которые, рискуя своей жизнью, стоят на рубежах для защиты нашего мира. Мы вместе!» — сказала Шамова.

Тематические мероприятия проходили 4 ноября с 11 утра вблизи и на самой Пушкинской площади. Для гостей работали праздничные тематические площадки и интерактивные зоны.

Одним из значимых событий праздника стал патриотический фестиваль #ВместеСильнее, который провели в парках города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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