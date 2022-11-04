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В Анапе «Хоровод дружбы» объединил 1 тыс. человек

Общество
04.11.2022 16:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-horovod-druzhby-obedinil-1-tys-chelovek
В Анапе «Хоровод дружбы» объединил 1 тыс. человек
Фото пресс-службы администрации Анапы

«Хоровод дружбы» провели на главной площади Анапы 4 ноября в честь Дня народного единства.

В мероприятии приняли участие творческие коллективы, представители национальных диаспор, школьники и студенты. А также дети из Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР, которые временно проживают в одной из здравниц Анапы.

После массового исполнения гимна России участники, взявшись за руки, окружили карту страны, включающую новые территории. Многие из участников были одеты в национальные костюмы и в одежду в цветах триколора.

Хоровод стал символом единения, дружбы и взаимопомощи между народами РФ, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Читайте также: в Краснодарском крае прошли мероприятия ко Дню народного единства.

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