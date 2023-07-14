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Свыше 12 тыс. исследований провели на компьютерном томографе Армавирской горбольницы с начала года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/svyshe-12-tys-issledovanij-proveli-na-kompyuternom-tomografe-armavirskoj-gorbolnitsy-s-nachala-goda
Свыше 12 тыс. исследований провели на компьютерном томографе Армавирской горбольницы с начала года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Оборудование приобрели в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

«Несколько дней назад к нам поступила пенсионерка. Мы экстренно сделали томографию. Благодаря новому устройству быстро получили результаты и прооперировали ее. Сейчас жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает», — сообщил главврач медучреждения Николай Чуриков.

Кроме того, по нацпроекту «Здравоохранение» в этом году автопарк городской больницы Армавира пополнился пятью машинами для оказания скорой помощи жителям отдаленных районов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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