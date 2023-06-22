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Новую реанимационную систему для новорожденных установили в Брюховецкой ЦРБ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novuyu-reanimatsionnuyu-sistemu-dlya-novorozhdennyh-ustanovili-v-bryuhovetskoj-tsrb
Новую реанимационную систему для новорожденных установили в Брюховецкой ЦРБ
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Реанимационные системы обеспечивают температурный режим, а также позволяют следить за основными показателями состояния здоровья младенцев.

«Мы проводим эффективную реанимацию младенцев в условиях интенсивной терапии», — пояснил главный врач Брюховецкой ЦРБ Александр Киселев.

Оборудование поступило в роддом в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Кроме того, по этому нацпроекту в 2023 году в Брюховецкой ЦРБ проведут капремонт взрослой поликлиники, которая рассчитана на 500 посещений за смену, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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