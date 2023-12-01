Свыше 1,5 тыс. мероприятий пройдет в День Неизвестного Солдата на Кубани

Жители региона 3 декабря смогут почтить память погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов.

В этот день в муниципалитетах края проведут церемонии возложения цветов и венков на мемориалах военной истории, пройдут тематические беседы, организуют выставки и экскурсии, показы художественных и документальных кинолент, а также часы патриотизма.

Кроме того, в рамках памятной даты организуют встречи с представителями поискового движения России, продемонстрируют оружие времен Великой Отечественной войны и находок поисковых отрядов Кубани. Также в образовательных учреждениях пройдут открытые уроки мужества и занятия, которые посвятят истории памятной даты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», патриотические мероприятия ко Дню Неизвестного Солдата пройдут в Краснодаре. Мероприятия, приуроченные ко Дню Неизвестного Солдата, пройдут в краевой столице с 29 ноября по 3 декабря.