Патриотические мероприятия ко Дню Неизвестного Солдата пройдут в Краснодаре

Мероприятия, приуроченные ко Дню Неизвестного Солдата, пройдут в краевой столице с 29 ноября по 3 декабря.

Организатором выступает общественная организация «Поисковое движение России» с участием Почетного караула. Все мероприятия будут проходить под хештегом #КубаньПомнит.

С 29 по 3 декабря с 11:00 до 17:00 в Выставочном зале Боевой Славы на улице Береговой, 146 будут организованы экскурсии. В экспозициях представлены находки времен Великой Отечественной войны, обнаруженные поисковыми отрядами на территории Кубани.

Также 3 декабря в 11:00 у мемориального комплекса «Вечный огонь» состоится возложение цветов.

Для участников Поста № 1 пройдет урок мужества и будет показан документальный фильм «У Вечного огня», посвященный истории создания Могилы Неизвестного солдата и Вечного огня у Кремлевской стены. Урок мужества проведет ветеран постовского движения Александр Базилев.

Помимо этого в школах, библиотеках, музеях, домах и центрах культуры пройдут выставки, информационно-просветительские программы, театрализованное представления, исторические викторины и уроки мужества, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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