Свыше 1,1 тыс. команд поучаствовали в открытом онлайн-турнире «Знание.Игра»

Турнир, организованный Российским обществом «Знание» и «Движением первых» прошел 14 октября. На соревнованиях были представлены команды из 27 регионов России.

Турнир провели в формате интеллектуального тематического онлайн-квиза, в котором поучаствовали все желающие из первичных отделений «Движения первых». Игра объединила свыше 5,6 тыс. учащихся школ и колледжей.

Участники турнира за четыре основных раунда ответили на вопросы по истории и географии России. Два дополнительных раунда посвятили «Движению первых».

По результатам соревнования, первое место разделили команда из Республики Карелия и команда из Саратовской области. В пятерку лучших вошла команда из Мостовского района Краснодарского края.

До конца года направление Знание.Игра пополнится новым масштабным интеллектуальным форматом. Так, частью проекта станут чемпионаты по игре «Что? Где? Когда?». Новый чемпионат охватит все 89 регионов РФ. В рамках игры пройдут отдельные интеллектуальные турниры в трех категориях: школы и колледжи, вузы, а также открытые игры, в которых могут поучаствовать все желающие от 18 лет. По результатам отборочных этапов лучшие команды из каждой категории сыграют за призовое место в финале.

Бонусные онлайн-игры турнира «Лига Знаний: школы и колледжи» состоятся осенью этого года. В ноябре и декабре пройдут очные игры в рамках Международной выставки-форума «Россия», которая проведут с 4 ноября по 12 апреля в Москве. Также в планах на платформе Всемирного фестиваля молодежи в марте 2024 года в Сочи провести масштабную викторину «Знание.Игра», где смогут принять участие интернациональные команды.

Узнать подробнее об интеллектуальных турнирах можно на сайте «Лиги Знаний: школы и колледжи», а также в сообществе «Знание.Игра» во «ВКонтакте».

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