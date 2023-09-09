Стартовала регистрация участников на Просветительский марафон Знание.Первые.

Федеральный Просветительский марафон Российского общества «Знание» — Знание.Первые. будет проходить с 4 по 6 ноября в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.

Марафон будет проходить на шести площадках выставки «Россия» в разных павильонах. Посетить мероприятия марафона смогут все желающие. Первые 10 тыс. зарегистрированных участников получат приглашения в студии марафона, где пройдут лекции и дискуссии. Зрители смогут присоединиться к прямым трансляциям с мероприятий на сайте Общества «Знание» и в его сообществе ВКонтакте.

Главной темой марафона станут современные достижения нашей страны и ее граждан.

«Международная выставка-форум «Россия» обращена к каждому россиянину. На ней посетители смогут узнать больше о своей родной стране: о ее достижениях, природных богатствах, людях и традициях. На полгода территория ВДНХ станет миниатюрной проекцией России, ведь на выставке будут представлены все 89 регионов страны, федеральные министерства, корпорации, будут организованы масштабные образовательные и культурные программы. Мы живем в великой стране, нам есть чем гордиться. Об этом должен знать каждый», — рассказал генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия»» Наталья Виртуозова.

Регистрация на марафон началась 4 сентября на сайте.

Осенний марафон станет шестым для Российского общества «Знание». Своим опытом и знаниями во время лекций, дискуссий и мастер-классов на предыдущих марафонах поделились более 850 лекторов. За два года просветительские марафоны посетили более 50 тыс. молодых людей. К настоящему времени записи онлайн-трансляций с пяти прошедших марафонов набрали свыше 580 млн просмотров.

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