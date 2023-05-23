Основательница клуба ораторов из Краснодара победила в конкурсе Российского общества «Знание»

В третьем сезоне «Лиги Лекторов» победу одержала жительница Краснодара Евгения Герасимчук-Карпова. Она является основателем клуба ораторов.

Победителей третьего сезона «Лиги Лекторов» и первого сезона «Школьной Лиги Лекторов» назвали 23 мая в Москве. Всего лучшими признали 50 взрослых и 20 детей из 36 регионов РФ.

Награды вручили первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

«Все мы, люди, как правило, боимся того, чего не знаем, боимся неопределенности. Она лишает уверенности в действиях, она не позволяет принимать правильные решения, брать на себя ответственность. Какое есть против этого лекарство? Только одно — знание. Поэтому знания, которые вы создаете и передаете, – это лекарство от страхов, лекарство от неуверенности. Это важнейший ресурс для того, чтобы не просто наблюдать за изменением мира, а для того, чтобы создавать эти изменения, и для того, чтобы управлять ими», — сказал Кириенко.

Победители получили звание лекторов общества «Знание» и возможность выступать на мероприятиях крупнейшей просветительской организации страны. Каждый получил на память шунгитовый куб, олицетворяющий весомый вклад в дело просвещения. Также победителям вручили сертификаты на турпоездки и денежный приз. Его победители могут потратить на обучение и развитие своих просветительских проектов.

«Такое количество увлеченных своей работой преподавателей — залог качества высшего образования в России. Часто люди, достигнув определенных высот, снискав славу или получив признание коллег, останавливаются в своем развитии. И сегодня мне приятно быть в сообществе людей, которые ставят себе новые цели, неизменно идут вперед, хотя уже являются состоявшимися профессионалами», — сказал Фальков.

Глава общества «Знание» Максим Древаль отметил высокий потенциал участников и поблагодарил конкурсантов за участие.

В рамках конкурса «Лига Лекторов» каждый может попробовать себя в качестве лектора, повысить навыки публичных выступлений, найти свою аудиторию и получать вознаграждение.

Четвертый сезон конкурса стартует в 2024 году. Заявку на него можно подать уже сейчас. Заявки на второй сезон «Школьной Лиги Лекторов» стартует летом. Его проведут в сотрудничестве с Российским движением детей и молодежи «Движение Первых», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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