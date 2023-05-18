Жителям Ейского района предложили написать муниципальный гимн

Конкурс «На лучший гимн муниципального образования Ейский район» будет проводиться с 20 мая по 1 августа. Принять участие может каждый желающий.

Об этом 17 мая сообщил глава Ейского района Роман Бублик.

Прислать работу нужно до 20 июня на электронную почту или предоставить на электронном носителе в организационно-методический отдел по адресу: Ейск, улица Победы, 105. Далее организационный комитет определит лучший гимн и 1 августа огласит имена победителя и призеров конкурса.

Организаторами конкурса выступают администрация Ейского района, отдел культуры администрации района и «Межпоселенческий культурно-досуговый центр».

Все приславшие работы получат дипломы участников. Гимн, признанный лучшим, станет официальным гимном Ейского района, написал Роман Бублик в Telegram.

Подробности о конкурсе можно узнать на сайте или в группах во ВКонтакте и «Одноклассниках», а также по телефонам 8(861)32-2-03-09 и 8(861)32-2-51-98.

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