Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Жителям Ейского района предложили написать муниципальный гимн

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelyam-ejskogo-rajona-predlozhili-napisat-munitsipalnyj-gimn
Жителям Ейского района предложили написать муниципальный гимн
Фото t.me/BublikRomanEisk

Конкурс «На лучший гимн муниципального образования Ейский район» будет проводиться с 20 мая по 1 августа. Принять участие может каждый желающий.

Об этом 17 мая сообщил глава Ейского района Роман Бублик.

Прислать работу нужно до 20 июня на электронную почту или предоставить на электронном носителе в организационно-методический отдел по адресу: Ейск, улица Победы, 105. Далее организационный комитет определит лучший гимн и 1 августа огласит имена победителя и призеров конкурса.

Организаторами конкурса выступают администрация Ейского района, отдел культуры администрации района и «Межпоселенческий культурно-досуговый центр».

Все приславшие работы получат дипломы участников. Гимн, признанный лучшим, станет официальным гимном Ейского района, написал Роман Бублик в Telegram.

Подробности о конкурсе можно узнать на сайте или в группах во ВКонтакте и «Одноклассниках», а также по телефонам 8(861)32-2-03-09 и 8(861)32-2-51-98.

Читайте также: победителей всероссийского смотра на звание «Лучший казачий кадетский корпус» наградили в Краснодаре.

Статьи
Откуда пошли названия дней недели
Откуда пошли названия дней недели
Гастроэнтеролог назвала три простых способа избежать изжоги
Гастроэнтеролог назвала три простых способа избежать изжоги
Катаракта: причины, симптомы и методы лечения
Катаракта: причины, симптомы и методы лечения
Главные оттенки лета 2023
Главные оттенки лета 2023
День пионерии: 6 фактов о пионерской организации
День пионерии: 6 фактов о пионерской организации
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях