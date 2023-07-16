Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Священники раздают гуманитарную помощь в пострадавших от ливней поселках Туапсинского района

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/svyashhenniki-razdayut-gumanitarnuyu-pomoshh-v-postradavshih-ot-livnej-poselkah-tuapsinskogo-rajona
Священники раздают гуманитарную помощь в пострадавших от ливней поселках Туапсинского района
Священники раздают гуманитарную помощь в пострадавших от ливней поселках Туапсинского района

В муниципалитете собирают разные вещи для пострадавших от подтоплений жителей поселений. Неравнодушные граждане приносят их в храмы.

Гуманитарную помощь собирают в Свято-Алексиевском и Кресто-Воздвиженском храмах Туапсе, а также в Свято-Успенском храме в Джубге.

Кроме того, помогают соседи — из Сочинской епархии в Туапсинский район прибыла целая машина с гуманитарным грузом.

Священнослужители уже раздали помощь в Тюменском, Новомихайловском, Небуге и Пляхо.

В основном люди приносят в храмы предметы первой необходимости — непортящиеся продукты, чистящие и моющие средства, полотенца, постельное белье и другое, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Читайте также: более 1,6 тыс. человек устраняют последствия потопа в Туапсинском районе.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 16 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 16 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 15 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 15 июля
7 мифов об аутизме
7 мифов об аутизме
Виноград: чем полезен и кому нельзя
Виноград: чем полезен и кому нельзя
Что происходит с климатом в мире? Крупные наводнения 2023 года
Что происходит с климатом в мире? Крупные наводнения 2023 года
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях