Священники раздают гуманитарную помощь в пострадавших от ливней поселках Туапсинского района

В муниципалитете собирают разные вещи для пострадавших от подтоплений жителей поселений. Неравнодушные граждане приносят их в храмы.

Гуманитарную помощь собирают в Свято-Алексиевском и Кресто-Воздвиженском храмах Туапсе, а также в Свято-Успенском храме в Джубге.

Кроме того, помогают соседи — из Сочинской епархии в Туапсинский район прибыла целая машина с гуманитарным грузом.

Священнослужители уже раздали помощь в Тюменском, Новомихайловском, Небуге и Пляхо.

В основном люди приносят в храмы предметы первой необходимости — непортящиеся продукты, чистящие и моющие средства, полотенца, постельное белье и другое, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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