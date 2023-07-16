Более 1,6 тыс. человек устраняют последствия потопа в Туапсинском районе

В муниципалитете 16 июля продолжаются аварийно-восстановительные работы. В зоне подтоплений работают 1 тыс. 619 человек и 163 единицы техники.

После разгула стихии 15 июля частично нет света в поселке Новомихайловском. Аварийную ситуацию устраняют 12 бригад РЭС и «Россети Кубань».

Кроме того, в Туапсинском районе еще восстанавливают систему водоснабжения. В поселениях, где нет воды, организован ее подвоз и раздача бутилированной. В Лермонтово подают техническую воду по графику.

Уже ночью начались работы по восстановлению водоснабжения в Новомихайловском и ряде других поселений.

«Привлечены все необходимые силы и средства, спланированы рабочие бригады в три смены для дальнейшей ликвидации последствий», — сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Мобильные группы обследовали более 1,3 тыс. домовладений, чтобы оценить ущерб, нанесенный стихией. Составлено более 300 заключений о подтоплениях.

Тем временем, в Новомихайловском, который накануне снова пострадал от осадков, прекрасная погода. Жители в социальных сетях не перестают удивляться капризам природы.

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