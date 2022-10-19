Священники и прихожане Ейской епархии сдадут кровь для пострадавших при крушении Су-34
Общество
19.10.2022 07:18
Священнослужители и прихожане Ейской епархии организовали сбор гуманитарной помощи для жильцов сгоревшей девятиэтажки на улице Коммунистической. Они подготовили одежду, обувь, предметы личной гигиены и продукты. Кроме того, 19 октября они планируют сдать кровь.
Об этом вечером 18 октября сообщили в епархии.
«Клирики Ейской епархии, посещая центры временного размещения, оказывают психологическую и духовную помощь пострадавшим после падения самолета, а также их родным и близким. Священники готовы по запросу пострадавших выехать к ним — в больницу или на дом для оказания духовной, психологической помощи, для совершения церковных Таинств», — говорится в сообщении.
Епископ Ейский и Тимашевский Павел сообщил, что представители Сочинской и Краснодарской епархии также готовы помочь пострадавшим.
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