Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в Ейске

Общество
18.10.2022 21:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/patriarh-kirill-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-tragediej-v-ejske
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в Ейске
Патриарх Кирилл. Фото rusplt.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 18 октября направил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву послание с соболезнованиями.

«С глубокой скорбью воспринял известие о произошедшем в Ейске крушении самолета Су-34, которое унесло жизни мирных людей. Приношу свои глубокие соболезнования всем, кого затронула эта страшная беда», — говорится в послании Патриарха.

Глава Русской православной церкви подчеркнул, что духовенство Кубанской митрополии готово поддержать скорбящих.

Самолет Су-34 рухнул на жилой многоквартирный дом в Ейске вечером 17 октября. В результате происшествия погибли 15 человек, еще 25 человек получили травмы и находятся на стационарном лечении.

Читайте также: в Ейском районе объявили трехдневный траур по погибшим в результате крушения Су-34.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В центре Ейска военный самолет рухнул на жилую девятиэтажку
В центре Ейска военный самолет рухнул на жилую девятиэтажку
Число погибших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до 4 человек, еще 6 жильцов пропали без вести
Число погибших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до 4 человек, еще 6 жильцов пропали без вести
Военное управление СК возбудило уголовное дело по факту крушения самолета в Ейске
Военное управление СК возбудило уголовное дело по факту крушения самолета в Ейске
В Кореновском районе участковый уполномоченный полиции спас семью от отравления газом
В Кореновском районе участковый уполномоченный полиции спас семью от отравления газом
Момент крушения самолета в Ейске попал на видео
Момент крушения самолета в Ейске попал на видео
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что известно о падении Су-34 в Ейске и последующем пожаре в девятиэтажке
  2. В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. СМИ: улетевший в США внук Пугачевой продает недвижимость в Краснодарском крае
  5. Буйный пассажир: приезжий из Кирова устроил дебош в аэропорту Сочи
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях