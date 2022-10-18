Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в Ейске

Патриарх Кирилл. Фото rusplt.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 18 октября направил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву послание с соболезнованиями.

«С глубокой скорбью воспринял известие о произошедшем в Ейске крушении самолета Су-34, которое унесло жизни мирных людей. Приношу свои глубокие соболезнования всем, кого затронула эта страшная беда», — говорится в послании Патриарха.

Глава Русской православной церкви подчеркнул, что духовенство Кубанской митрополии готово поддержать скорбящих.

Самолет Су-34 рухнул на жилой многоквартирный дом в Ейске вечером 17 октября. В результате происшествия погибли 15 человек, еще 25 человек получили травмы и находятся на стационарном лечении.

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