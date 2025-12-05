Священник рассказал, как провести корпоратив, чтобы потом не ходить на исповедь

В России наступает время новогодних корпоративов, когда атмосфера в компаниях становится особенно праздничной и приподнятой, и организации стремятся отметить приближающийся конец года со своими сотрудниками с размахом.

Как отметил священник Павел Островский, корпоративы бывают разные, но зачастую после них христианам приходится исповедоваться.

«С одной стороны, сначала есть какая-нибудь официальная часть. А потом танцы, алкоголь. А дальше, как говорится, «Батюшка, каюсь, не сдержался», — подчеркнул священник.

Островский рассказал, как соблюдающему Рождественский пост христианину вежливо отказаться от пьянок-гулянок на корпоративе. По его словам, постящемуся можно сходить на официальную часть, а потом тихо уйти.

«А если вы понимаете, что там даже официальной части нет нормальной, а сразу все переходит в веселое русское гульбище, то тогда, если не хватает мужества сказать всем, что у вас пост, то можете сказать, что у вас температура 37,5 на время корпоратива», — цитирует эксперта радио Sputnik.

