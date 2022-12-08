«Своих не бросаем»: жители Кубани отправили военнослужащим очередной груз с гуманитарной помощью

Теплая зимняя одежда, обувь, перчатки, балаклавы и аптечки. На передовую бойцам спецоперации передали очередную партию гуманитарной помощи.

Ценный груз уехал на новом внедорожнике, который тоже приобрели на собранные деньги. Ключи от автомобиля бойцу передал первый заместитель атамана Кубанского казачьего войска, есаул Павел Лях. Необходимую на передовой экипировку и транспорт удалось закупить благодаря неравнодушным жителям Кубани, которые приняли участие в акции «Своих не бросаем».

«Спасибо большое. Хочу передать жителям Кубани слова благодарности от наших танкистов за то, что даете нам возможность идти уверено к победе. Спасибо за этот автомобиль, спасибо за предоставленное вещевое имущество. В зимнее время оно нам пригодится. Скажу одно: победа будет за нами», — сказал военнослужащий Владимир.

Краевая акция «Своих не бросаем», организованная администрацией региона и Кубанским казачьим войском, продолжается. Стать ее участником может любой желающий. Подробнее на официальном сайте и в Telegram-канале.

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