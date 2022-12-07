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Путин предупредил, что СВО может стать длительным процессом

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-predupredil-chto-svo-mozhet-stat-dlitelnym-protsessom
Путин предупредил, что СВО может стать длительным процессом
Фото пресс-службы президента РФ

Об этом президент России Владимир Путин заявил 7 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Ну, конечно, это длительный процесс может быть», — сказал Путин о специальной военной операции.

Президент назвал появление новых территорий значимым результатом для России в ходе проведения СВО. Путин добавил, что Россия продолжит борьбу за свои национальные интересы разными способами и средствами. По его словам, никто ни на что другое не рассчитывает.

Читайте также: Путин заявил, что у России нет необходимости в дополнительной мобилизации на сегодняшний день. Он отметил, что из 300 тыс. мобилизованных 150 тыс. человек находятся в зоне проведения специальной военной операции. Причем из них только 77 тыс. человек — непосредственно в боевых подразделениях.

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