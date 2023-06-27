Свои лучшие туристические практики на выставке «Отдых Leisure» представит Краснодарский край

С 12 по 14 сентября 2023 года в Москве состоится традиционный 29-й Международный форум-выставка по туризму «Отдых Leisure».

Мероприятие знаменует старт нового осенне-зимнего туристического сезона. Ключевая тема форума-выставки в 2023 году — «Код будущего».

«Отдых Leisure» — это самое масштабное деловое мероприятие для выездного, въездного и внутреннего туризма, которое решает задачу круглогодичного спроса на путешествия по России и зарубежью. Форум-выставка традиционно проходит в ежегодном формате 29 лет и объединяет более 10 тыс. профессионалов отрасли — от представителей малого и среднего предпринимательства в сфере туризма до руководителей крупных российских и зарубежных компаний.

Форум-выставка станет площадкой для масштабного мозгового штурма с участием экспертов, влияющих на развитие туризма в России и во всем мире. Они дадут оценку событиям и переменам, произошедшим в туристической отрасли за прошедший год, проанализируют меры поддержки и зададут новые тренды развития туризма в России. За три дня деловой программы свыше 170 спикеров поучаствуют в более чем 30 мероприятиях.

По оценкам за последние годы проведения, на площадке лично присутствуют не менее 70 руководителей по туризму субъектов Российской Федерации, а также более 300 компаний, представляющих региональный бизнес в сфере туризма и отвечающих за развитие въездного, внутреннего и въездного туризма. Среди профессиональных посетителей мероприятия — 42% составляют первые лица компаний, включая представителей зарубежных стран. В 2022 году «Отдых Leisure» посетили министры Шри-Ланки, Венесуэлы, Кубы, Египта. В 2023 ожидаются с участием на объединенных с бизнесом стендах более 50 регионов России и свыше 15 зарубежных стран.

«Отдых Leisure» создает оптимальные условия для успешной презентации услуг и турпродуктов максимально подходящим сегментам целевой аудитории. Регионы-участники получают возможность продемонстрировать свой туристический и инвестиционный потенциал, а также донести необходимую информацию о регионе до представителей бизнеса и госструктур федерального значения. В преддверии Форума-выставки на площадках ведущих отраслевых и деловых изданий проводятся таргетированные рекламные кампании, которые позволяют как охватывать широкую целевую аудиторию по всей России, так и настраивать рекламу на конкретных представителей бизнеса и VIP-аудиторию.

Министерство экономического развития Российской Федерации поддерживает работу и деловую программу «Отдых Leisure». Организатором выступает один из лидеров конгрессно-выставочного бизнеса в России, работающий с 1995 года, ГК «ЕВРОЭКСПО».

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