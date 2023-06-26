Передовые технологии в сфере строительства и ЖКХ Краснодарского края представят на выставке UtiliCon

С 17 по 20 октября 2023 года в «Экспофоруме» Санкт-Петербурга пройдет Международная выставка жилищно-коммунального хозяйства и строительного комплекса UtiliCon.

Выставка станет крупнейшим смотром инновационных материалов и технологий, B2B и B2G решений, инфраструктурных проектов и передовых строительных технологий России и зарубежья. Это важнейшее отраслевое событие, направленное на реализацию национальных целей «Комфортная и безопасная среда для жизни» и «Цифровая трансформация», а также на воплощение стратегических задач развития государственных программ и национальных проектов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В России каждый год проходит множество узкоспециализированных мероприятий на тему ЖКХ и строительства. Выставка UtiliCon и III Международный строительный чемпионат, в рамках которого она проводится, станут флагманским событием, а также местом консолидации лучших практик и инноваций со всей России. Впервые на единой площадке соберутся компании, представляющие передовые идеи и решения в сфере ЖКХ, реконструкции, строительства, благоустройства и обслуживания территорий, успешно внедренные в регионах России.

«Такие выставки — это отличная возможность для профессионалов жилищно-коммунального хозяйства и строительного комплекса получить ценные знания и обменяться опытом с коллегами со всеми мира, изучить новинки от ведущих производителей, которые в дальнейшем позволят применить лучшие практики в стройке и ЖКХ», — отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.

Участники и гости UtiliCon смогут познакомиться с передовыми решениями в области инженерной инфраструктуры, реконструкции и реновации, строительства, провести отраслевой бенчмаркинг, а также установить полезные долгосрочные связи и найти оптимальные решения для своих проектов.

В работе UtiliCon поучаствуют ведущие производители и поставщики, застройщики и корпоративные заказчики. Выставка станет крупнейшей отраслевой переговорной площадкой, участие в которой закладывает фундамент успеха компаний и территорий на годы вперед.

В программе выставки UtiliCon запланированы профессиональные конференции и экспертные сессии для руководителей-практиков сферы ЖКХ, также представлена площадка для конструктивного диалога заказчиков и поставщиков современных высокотехнологичных решений в ЖКХ.

Выставку UtiliCon организовали по инициативе и при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Участие в работе выставки включено в календарь руководства Минстроя РФ, государственных служащих федерального, регионального и муниципального уровня. Организатором UtiliCon выступает группа «ЕВРОЭКСПО» — одна из крупнейших компаний в сфере конгрессно-выставочного бизнеса, имеющая более чем 30-летний опыт организации отраслевых выставок и форумов.

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