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Кубанские предприятия представляют свою продукцию на агропродовольственной выставке в Иране

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-predpriyatiya-predstavlyayut-svoyu-produktsiyu-na-agroprodovolstvennoj-vystavke-v-irane
Кубанские предприятия представляют свою продукцию на агропродовольственной выставке в Иране
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В крупнейшей международной агропродовольственной выставке Iran Agrofood-2023 в Тегеране участвуют 13 предприятий из Краснодарского края.

Коллективный стенд региона организовал Центр поддержки экспорта региона совместно с краевым департаментом инвестиций и развития МСП. На нем свою продукцию представили производители зерновых, бобовых, масличных культур, а также продуктов кондитерских изделий, бакалеи, овощной консервации. Кроме того, презентуется хлебопекарное и лабораторное оборудование, изделия из гофрокартона.

«Регион продолжает развивать внешнеэкономическое партнерство со странами Ближнего Востока, в частности, с Ираном. Уверен, выставка станет важным импульсом для укрепления взаимовыгодных отношений между нашим краем и Ираном. Поможет экспортерам лучше узнать об условиях ведения бизнеса с контрагентами и покупателями в важнейшем для нас экспортном регионе», — сказал директор Центра поддержки экспорта Роман Воротников.

Планируется, что в работе выставки примет участие замглавы Краснодарского края Александр Руппель. Он проведет переговоры с представителями официальных и деловых кругов Ирана. В планах обсуждение вопросов сотрудничества в сфере АПК, торговли, транспортной отрасли.

В Iran Agrofood принимают участие свыше 600 предприятий из 16 стран. Они представят адаптированные технологии и решения для рынков Ирана и соседних стран в сфере сельского хозяйства, переработки и упаковки продуктов, гостиничного бизнеса.

Иран входит в десятку крупнейших стран-партнеров Кубани по экспорту. В списке основных товаров, которые поставляют местные компании — злаки, масличные культуры, минеральное топливо, древесина, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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