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Абхазия и Россия подписали соглашение о реконструкции аэропорта в Сухуме

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/abhaziya-i-rossiya-podpisali-soglashenie-o-rekonstruktsii-aeroporta-v-suhume
Абхазия и Россия подписали соглашение о реконструкции аэропорта в Сухуме
Фото unsplash.com

Соглашение о восстановлении международного аэропорта Сухум имени В. Г. Ардзинбы было подписано 16 июня в ходе ПМЭФ-2023.

Документ подписали министр экономики Абхазии Кристина Озган и министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Аэропорт Сухум им. В. Г. Ардзинбы закрыт с 1993 года.

«Сегодня Кристина Озган и Максим Решетников на полях ПМЭФ подписали соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации международного аэропорта Сухум им. В. Г. Ардзинбы», — сообщили в пресс-службе министерства экономике Абхазии.

Соглашение разработано министерством экономического развития РФ в целях восстановления авиасообщения между Россией и Абхазией. Восстановление работы аэропорта в Сухуме обсуждалось на встрече президентов РФ и Абхазии в Сочи в ноябре 2020 года, сообщает ТАСС.

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