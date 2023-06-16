Логистический комплекс стоимостью 4,2 млрд рублей построят в Новороссийске

Соответствующее соглашение в ходе ПМЭФ-2023 подписали вице-губернатор Александр Руппель и представитель инвестора Алексей Прокопенко.

Участие в переговорах принимали глава департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный и мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

«Краснодарский край исторически выступает гарантом продовольственной безопасности страны. Мы стабильно наращиваем мощности в сельском хозяйстве и переработке. Для нашего региона развитие логистических мощностей — особенно важная задача. Это позволяет уменьшить издержки обращения товаров и за счет этого снизить конечную стоимость для потребителей», — сказал Руппель.

В Новороссийске планируют возвести производственно-складской комплекс для хранения продуктов, последующей комплектации и отправки покупателям.

Инвестором выступит ООО «ОРЦ Новороссийск 2». Компания планирует вложить в проект 4,2 млрд рублей и создать свыше 500 новых рабочих мест. Готовый объект планируют сдать в аренду крупной розничной торговой сети.

Андрей Прокопенко сообщил, что открыть логистический комплекс планируют летом 2024 года.

«Новый комплекс станет нашим вторым объектом на этой территории. Его площадь составит 50 тыс. кв. м. По сути, это будет склад-холодильник для экспортной и импортной продукции», — цитирует Прокопенко пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Сириусе в 2023 году начнут проектирование единственного в России центра генной терапии.