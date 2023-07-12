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Свободную продажу «копий» взрослых товаров для детей могут запретить в России

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/svobodnuyu-prodazhu-kopij-vzroslyh-tovarov-dlya-detej-mogut-zapretit-v-rossii
Свободную продажу «копий» взрослых товаров для детей могут запретить в России
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В частности инициатор ограничения отметил такие товары, как «детское шампанское», «детские сигареты», а также косметику и татуировки для детей.

С предложением выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Так, он подчеркнул, что шампанское и сигареты для детей не содержат в себе алкоголя и никотина, но с ранних лет формируют лояльное отношение ко взрослым «прообразам» этой продукции.

Кроме того, Ветров отметил, что детская косметика и татуировки для детей также формируют искаженные представления о внешности, которые окончательно закрепляются в подростковом возрасте, сообщает «RT».

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