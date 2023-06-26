Пропагандой многодетности с помощью «правильных» игрушек займутся в России

С инициативой выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

Ветров отметил, что игрушки содержат воспитательную функцию. По его словам, они могут формировать позитивное отношение к многодетным семьям. Он подчеркнул, что главное создать правильные игрушки, которые воспитывали бы у детей нормы семейных отношений.

«К примеру, это могли бы быть наборы кукол с мамой, папой и тремя-четырьмя детьми разных возрастов», — пояснил Ветров.

По его мнению, мера не даст моментального эффекта, но создаст базу для демографического подъема через 20-30 лет, сообщает «RT».

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