Свидетельства операторов БПЛА вручили ветеранам спецоперации в Краснодаре

В «Академии дронов для СВОих» более двух недель осваивали управление беспилотниками, а также навыки их сборки, наладки и программирования.

«Сначала было трудно, но за две недели я очень хорошо обучился летать, собирать, паять и прошивать», — поделился участник СВО Сергей Михайлов.

Такое обучение стало возможным благодаря партнерству, заключенному между Академией и краевым фондом «Защитники Отечества». Документы об окончании обучения вручали заместитель главы фонда и директор Академии. Дипломы помогут ветеранам трудоустроиться.

«Запустили обучение для ребят, которые вернулись, как социальный проект, чтобы они могли найти себя в мирной жизни», — сказал директор «Академии дронов для СВОих» Евгений Пилипенко.

Академия дронов — это один из примеров краевых проектов для помощи участников СВО в комплексной адаптации.

Читайте также: в Краснодарском крае участники СВО получили около 1,4 тыс. земельных участков.

Подпишись, здесь всегда интересно.