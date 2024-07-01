Световые тоннели уберут с улицы Навагинской в Сочи

В качестве нового места размещения тоннелей рассматривают участки речных набережных в Центральном и Лазаревском районах.

На Навагинской в начале года по муниципальному контракту высадили свыше 80 крупномерных пальм, выполнили дополнительное озеленение, а также на средства от курортного сбора установили 25 световых тоннелей.

О необходимости перенести тоннели с улицы Навагинской заявил и. о. главы Сочи Андрей Прошунин. Он отметил, что эти конструкции днем не несут никакой пользы, кроме того, вызывают негативную реакцию жителей и гостей курорта.

«Это главная пешеходная улица в центре Сочи. Световые тоннели образуют коридор практически на всем ее протяжении Навагинской и днем не несут никакой функциональной нагрузки. Более того, вызывают негативную реакцию горожан. Значит, необходимо перенести их на те территории, где они будут уместны», — сказал Прошунин.

Прошунин подчеркнул необходимость детально проработать места их размещения и функциональные нагрузки, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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