Световые тоннели уберут с улицы Навагинской в Сочи
В качестве нового места размещения тоннелей рассматривают участки речных набережных в Центральном и Лазаревском районах.
На Навагинской в начале года по муниципальному контракту высадили свыше 80 крупномерных пальм, выполнили дополнительное озеленение, а также на средства от курортного сбора установили 25 световых тоннелей.
О необходимости перенести тоннели с улицы Навагинской заявил и. о. главы Сочи Андрей Прошунин. Он отметил, что эти конструкции днем не несут никакой пользы, кроме того, вызывают негативную реакцию жителей и гостей курорта.
«Это главная пешеходная улица в центре Сочи. Световые тоннели образуют коридор практически на всем ее протяжении Навагинской и днем не несут никакой функциональной нагрузки. Более того, вызывают негативную реакцию горожан. Значит, необходимо перенести их на те территории, где они будут уместны», — сказал Прошунин.
Прошунин подчеркнул необходимость детально проработать места их размещения и функциональные нагрузки, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Читайте также: железнодорожный вокзал Сочи вошел в топ-8 самых красивых в России.