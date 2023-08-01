Световые фонтаны и детские скалодромы: новые арт-объекты и иллюминации установят в Сочи

Индивидуальную цветовую гамму уличной иллюминации подберут для каждого района города-курорта. Об этом 1 августа рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

По его словам, дополнительную иллюминацию установят на пункте пропуска «Магри». На въездах в районы Сочи поставят стелы. Дорогу из аэропорта в Красную Поляну оснастят патриотическими арт-объектами.

«Главное в новой концепции благоустройства — сделать город еще лучше, еще интереснее, используя последние тенденции, включая собственные разработки», — рассказал глава Сочи.

Вдоль набережной установят световые и прозрачные панно, через которые открывается вид на море и закат. Там же поставят новую садовую пластиковую мебель и добавят фотозоны. Подземные переходы стилизуют под морскую волну и украсят иллюминацией в виде светящегося планктона.

Все районы Сочи оснастят парковыми светильниками, световыми фонтанами, детскими скалодромами, конструкциями с дисперсным световым туманом, а также указателями с защитой от вандалов. Помимо этого, в Центральном районе установят объемную карту России.

Места для благоустройства начнут выбирать в начале августа. Планируется, что новые арт-объекты установят к Новому году, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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