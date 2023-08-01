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Промежуточный итог сезона: более 4,3 млн туристов с начала года посетили Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/promezhutochnyj-itog-sezona-bolee-4-3-mln-turistov-s-nachala-goda-posetili-sochi
Промежуточный итог сезона: более 4,3 млн туристов с начала года посетили Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Количество туристов на 3% выше, чем в прошлом году. Отели, гостиницы и другие средства размещения заполнены на 93%.

В городе-курорте подвели промежуточные итоги летнего сезона. Так, за лето впервые в Сочи пансионаты, гостиницы и дома отдыха в горном кластере в среднем загружены на 76%. Большое влияние на эти показатели оказало проведение множества развлекательных мероприятий для отдыхающих.

Все пляжи города работают в штатном режиме, а морская вода соответствует санитарным нормам. Так, на прошлой неделе взяли 514 проб, а с начала высокого сезона — более 3,5 тыс.

На пляжах Сочи следят за безопасностью отдыхающих 750 спасателей. Экскурсионные маршруты обслуживают 44 компании. За их деятельностью также проводится постоянный мониторинг, сообщает МЦУ Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в городе-курорте презентовали концепцию летнего сезона. «Сочи впечатлений» — именно так называется концепция летнего сезона 2023 года.

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