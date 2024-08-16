Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Световые фигуры появились в благоустроенной зоне отдыха в Джубге

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/svetovye-figury-poyavilis-v-blagoustroennoj-zone-otdyha-v-dzhubge
Видео t.me/tuapseregion

Власти сельского поселения за счет средств курортного сбора провели укладку тротуарной плитки, установили парковые качели и световые фигуры.

Теперь жители и гости курортного поселка смогут отдохнуть в компании светящихся дельфинов и морского конька. Осенью компанию им составят фигуры животных из декоративных растений. До конца сентября в зоне отдыха представители администрации планируют установить урны и скамейки.

Читайте также: парк в Щербиновском районе благоустроили уже на 30%.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях