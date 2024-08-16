Световые фигуры появились в благоустроенной зоне отдыха в Джубге

Власти сельского поселения за счет средств курортного сбора провели укладку тротуарной плитки, установили парковые качели и световые фигуры.

Теперь жители и гости курортного поселка смогут отдохнуть в компании светящихся дельфинов и морского конька. Осенью компанию им составят фигуры животных из декоративных растений. До конца сентября в зоне отдыха представители администрации планируют установить урны и скамейки.

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