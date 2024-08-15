Парк в Щербиновском районе благоустроили уже на 30%

Благоустройство в центре Новощербиновского сельского поселения выполняют в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Площадь объекта ― порядка 4 га.

В дизайн-проекте учли пожелания местных жителей, рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник. Так, в парке обустроят прогулочные дорожки и установят современные игровые комплексы для детей разных возрастов, а также спортивную площадку с уличными тренажерами.

«Установят объекты малых архитектурных форм, теневой навес и топиарную композицию», ― отметил он.

На объекте уже провели все демонтажные и земляные работы, сейчас специалисты выполняют отсыпку оснований гравийно-песчаной смесью под будущие функциональные зоны. Готовность парка в Щербиновском районе составляет более 30%.

Шапошник подчеркнул, что во время благоустройства растущие здесь зеленые насаждения будут максимально сохранены, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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