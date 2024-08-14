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Общественное пространство приводят в порядок по нацпроекту в Динском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/obshhestvennoe-prostranstvo-privodyat-v-poryadok-po-natsproektu-v-dinskom-rajone
Общественное пространство приводят в порядок по нацпроекту в Динском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Работы в поселке Кочетинском проходят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

На участке площадью свыше 11 тыс. кв. метров на улице Динской уложили тротуарную плитку, установили бетонные основания для укладки безопасного резинового покрытия на месте для спортивных тренажеров и игрового комплекса, отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

«В настоящее время ведут монтаж системы освещения. На участке выполнили более половины запланированного объема работ», ― добавил он.

Закончить работы планируют к ноябрю. В качестве последнего этапа благоустройства проведут комплексное озеленение территории, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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