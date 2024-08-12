На набережной Новороссийска устранят разломы и провалы брусчатки

Работы по восстановлению просевших участков набережной стартовали 12 августа, сообщил мэр города-героя Андрей Кравченко.

По словам градоначальника, сперва рабочие устранят дефекты на велодорожке около храма святых Петра и Февронии.

Также до конца недели проведут ремонт плитки на участках, где провалы брусчатки особенно сильные.

«Изношенное покрытие заменят от памятника «Исход» до мыса Любви (в районе трех ливнеперехватов), в районе памятника рыбакам сейнера «Уруп», в районе яхт-клуба, а также от Центрального пляжа до памятника «Торпедный катер», — написал Андрей Кравченко в Telegram.

Глава Новороссийска призвал местных жителей и туристов с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», состояние набережной на весь день испортило настроение мэру Новороссийска. Андрей Кравченко отметил, что сроки по благоустройству сорваны и назвал состояние набережной отвратительным.