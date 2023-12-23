Светлана Недилько: я всегда буду поддерживать все проекты и планы Путина

В Краснодаре 23 декабря начали собирать подписи в поддержку Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ.

Первым пунктом сбора стало краснодарское отделение Общероссийского народного фронта. С 9:00 на площадке собрались общественники, лидеры мнений, студенты и пенсионеры.

Поддержать действующего главу государства пришла также координатор штаба комитета семей воинов Отечества Краснодарского края, учредитель и председатель Краснодарской городской общественной организации «Союз многодетных семей «Кубанская Семья», многодетная мать Светлана Недилько.

«Я всегда поддерживала политику, все проекты и планы Владимира Владимировича и буду поддерживать. В декабре 2019 года я с ним встречалась лично и общалась на очень важные темы в рамках благотворительного фонда, поэтому я знаю, что те вопросы, которые мы озвучивали, они у него под контролем и на сегодняшний день уже практически решены», — отметила Светлана Недилько.

Оставить подпись в поддержку президента может любой совершеннолетний житель, прописанный в Краснодарском крае. С собой нужно взять паспорт.

Адрес краснодарского отделения Общероссийского народного фронта — улица Октябрьская, 78.

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