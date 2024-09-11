Свет планово отключат более чем на 50 улицах Краснодара 12 сентября

Электричество отключат в нескольких районах краевого центра для проведения плановых работ.

Так, 12 сентября с 09:00 до 17:00 электричество отключат по адресам:

улица Красных Партизан, 242, 244;

улица Фадеева, 29;

улица Авиагородок, 5, 6, 14, 15, 16, 16/1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30;

улица Дзержинского, 68, 129/2, 129/3;

улица Циолковского, 20, 90-104, 108-122;

проезд Циолковского, 1-15, 2-8, 10-16, 17-31;

улица Ярославская, 111;

улица Грибоедова, 2, 6, 10, 61-85;

улица Полевая, 91-107, 98-110, 109-125, 112-128;

проезд Полевой, 34-46, 48-60;

1-й проезд Сафонова, 26-44, 49-61, 65-75;

2-й проезд Сафонова, 2-28, 7-19;

4-й проезд Сафонова, 23-29, 33-43, 50-76;

3-й проезд Сафонова, 1-27, 2-20;

проезд Нестерова, 57-87, 68-86;

улица Нестерова, 97-125;

улица Сафонова, 64-84;

улица Тургенева, 44-60, 58, 62;

улица Северная, 235-245, 237/а, 236-264, 241, 249, 252;

улица Братьев Игнатовых, 150-160, 153-163, 164-182, 165-177, 187-199, 201-209;

улица Почтовое отделение, 37;

улица 1 Мая, 16;

улица Восточный Обход, 1-9, 15;

улица Бершанской, 345/1, 345/8, 345-347, 351/1;

улица Лавочкина, 11;

улица Биологическая, 1-49, 2/1, 4-46, 48-50, 134-188;

улица Хлебная, 1-19, 2-4, 6, 8-10;

улица Елизаветинская, 1-15, 2-16, 17-41, 18-40, 20-38, 39-49, 40-52;

улица Удобная, 1-25, 12, 31;

улица Демина, 1-39, 4-38, 6, 38-56, 41-59, 43, 92-96, 91-95, 92-96;

улица 1-я Гвардейская, 64;

улица Кузнечная, 215-243, 224-250;

улица Володарского, 17-21;

улица Буденного, 361-367;

улица Ломоносова, 6, 16;

улица Базовская, 173-189, 248-254, 252;

улица Садовая, 143-151, 149;

улица Промышленная, 21, 21/2, 21/9, 21/12, 46, 50, 52-86, 66, 110;

улица Костылева, 187-201, 195, 208-238;

улица Новокузнечная, 95;

улица Базовская, 254;

улица Колхозная, 9-19, 18, 22, 24, 26;

1-й Колхозный проезд, 1-51, 2-48;

2-й Колхозный проезд, 1-37, 2-46;

Колхозный переулок, 1-9, 2-10;

улица Гудимы, 62, 64;

улица Механическая, 5;

улица Серова, 4, 5;

улица Мира, 5;

улица Черкасская, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 71/1к1, 71к2.

С 09:00 до 12:00 будет ограничена подача электричества по адресу:

улица Пушкина, 45-63, 52-74;

улица Фадеева, 187, 189.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

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