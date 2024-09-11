Свет планово отключат более чем на 50 улицах Краснодара 12 сентября
Общество
11.09.2024 16:23
Электричество отключат в нескольких районах краевого центра для проведения плановых работ.
Так, 12 сентября с 09:00 до 17:00 электричество отключат по адресам:
- улица Красных Партизан, 242, 244;
- улица Фадеева, 29;
- улица Авиагородок, 5, 6, 14, 15, 16, 16/1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30;
- улица Дзержинского, 68, 129/2, 129/3;
- улица Циолковского, 20, 90-104, 108-122;
- проезд Циолковского, 1-15, 2-8, 10-16, 17-31;
- улица Ярославская, 111;
- улица Грибоедова, 2, 6, 10, 61-85;
- улица Полевая, 91-107, 98-110, 109-125, 112-128;
- проезд Полевой, 34-46, 48-60;
- 1-й проезд Сафонова, 26-44, 49-61, 65-75;
- 2-й проезд Сафонова, 2-28, 7-19;
- 4-й проезд Сафонова, 23-29, 33-43, 50-76;
- 3-й проезд Сафонова, 1-27, 2-20;
- проезд Нестерова, 57-87, 68-86;
- улица Нестерова, 97-125;
- улица Сафонова, 64-84;
- улица Тургенева, 44-60, 58, 62;
- улица Северная, 235-245, 237/а, 236-264, 241, 249, 252;
- улица Братьев Игнатовых, 150-160, 153-163, 164-182, 165-177, 187-199, 201-209;
- улица Почтовое отделение, 37;
- улица 1 Мая, 16;
- улица Восточный Обход, 1-9, 15;
- улица Бершанской, 345/1, 345/8, 345-347, 351/1;
- улица Лавочкина, 11;
- улица Биологическая, 1-49, 2/1, 4-46, 48-50, 134-188;
- улица Хлебная, 1-19, 2-4, 6, 8-10;
- улица Елизаветинская, 1-15, 2-16, 17-41, 18-40, 20-38, 39-49, 40-52;
- улица Удобная, 1-25, 12, 31;
- улица Демина, 1-39, 4-38, 6, 38-56, 41-59, 43, 92-96, 91-95, 92-96;
- улица 1-я Гвардейская, 64;
- улица Кузнечная, 215-243, 224-250;
- улица Володарского, 17-21;
- улица Буденного, 361-367;
- улица Ломоносова, 6, 16;
- улица Базовская, 173-189, 248-254, 252;
- улица Садовая, 143-151, 149;
- улица Промышленная, 21, 21/2, 21/9, 21/12, 46, 50, 52-86, 66, 110;
- улица Костылева, 187-201, 195, 208-238;
- улица Новокузнечная, 95;
- улица Базовская, 254;
- улица Колхозная, 9-19, 18, 22, 24, 26;
- 1-й Колхозный проезд, 1-51, 2-48;
- 2-й Колхозный проезд, 1-37, 2-46;
- Колхозный переулок, 1-9, 2-10;
- улица Гудимы, 62, 64;
- улица Механическая, 5;
- улица Серова, 4, 5;
- улица Мира, 5;
- улица Черкасская, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 71/1к1, 71к2.
С 09:00 до 12:00 будет ограничена подача электричества по адресу:
- улица Пушкина, 45-63, 52-74;
- улица Фадеева, 187, 189.
Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.
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