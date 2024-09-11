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Более 30 трансформаторов отключились из-за аварии на севере Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-30-transformatorov-otklyuchilis-iz-za-avarii-na-severe-krasnodara?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Более 30 трансформаторов отключились из-за аварии на севере Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 11 сентября в 11:50.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась подстанция «Витаминкомбинат» «ВК-14» и еще 32 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остались жители улиц Молодежной, Цветочной, Куликово Поле, Ратной Славы, 16 Полевого участка, Новой, Розовой, Альпийской, Измаильской, Рымнинской, Шевкунова, Кубанской, Лесной, Клубничной, Комарова, Плодовой, Южной, Веселовского, Ейского шоссе и Есаульской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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