Свет отключили на 8 улицах в центре Краснодара

Аварийное отключение электроэнергии произошло в центре города 16 июля около 22:50.

Зафиксировано повреждение на линии 6-10 кВ. Обесточена подстанция «Южная-7 КРУН», отключено четыре трансформаторных подстанции.

Без электроэнергии остались жители домов на улицах 1-я Линия ПРК, 2-я Линия ПРК, Адыгейская Набережная, Фурманова, Павлова, КИМ, Ковтюха и Черноморская.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», несколькими минутами ранее очередное аварийное отключение света произошло Прикубанском округе Краснодара. Без света остались жители переулка Гаражного, Российской, 1 Мая, Братьев Черников, Брюховецкой, Переяславской, Пластуновской, Кирилла Россинского.