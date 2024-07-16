Очередное аварийное отключение света произошло Прикубанском округе Краснодара

Электроэнергия пропала в Прикубанском округе 16 июля около 22:40.

Причина отключения — повреждение на линии 6-10 кВ. Отключились подстанция «Восточная промзона-425» и 11 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители переулка Гаражного, Российской, 1 Мая, Братьев Черников, Брюховецкой, Переяславской, Пластуновской, Кирилла Россинского.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», отключения света коснулись почти 40% энергосистемы Краснодара. Аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций перевели в повышенный режим готовности.