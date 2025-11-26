Свет и воду планово отключат 27 ноября в разных районах Краснодара
В четверг в разных частях столицы Кубани запланированы работы на сетях электро- и водоснабжения.
В связи с этим в Краснодаре 27 ноября с 9:00 до 17:00 света не будет в домах по адресам:
- 70 лет Октября, 32;
- Аляскинская, 1-35, 4-22, 75;
- Бестужевская, 1-15;
- Бородинская, 131/1, 131/2, 156;
- Братьев Игнатовых, 2;
- Брянская, 2, 2/А, 25;
- Власова, 54, 57, 72-128, 79-127, 88, 119-121;
- Гаврилова, 91;
- Герцена, 195-211, 96-114, 211;
- проезд Герцена, 1;
- Гимназическая, 61;
- Гоголя, 7, 56/1, 58, 74-86, 93-95;
- Дзержинского, 1, 3;
- Кавказская, 50;
- Каляева, 96-142;
- Кирпильская, 5;
- Ким, 61-81, 54-66, 54, 56/1;
- Кишиневская, 11-35, 2-20;
- Комарова, 75-95;
- Красная, 43, 57;
- Красивая, 21;
- Крупской, 4-8, 2/а;
- Мира, 2-4, 4/2;
- Морская, 3-9;
- Новороссийская, 108-138;
- Окружная, 1-15;
- Петуховский проезд, 3-19;
- Рашпилевская, 44-52, 59, 46, 50, 50/1, 52, 54, 55, 57/1, 59, 61;
- Рылеева, 51-85, 56-100;
- Снежная, 5;
- Старокубанская, 32;
- Триумфальная, 1;
- Труда, 255-271, 146-156;
- проезд Труда, 1-11, 2-12;
- Тюляева, 33, 37, 37/1, 39, 39/а;
- Черноморская, 31-59, 36-64;
- Читинская, 7-13, 6-20;
- Чкалова, 1-39, 2-34;
- Витебская, 54-60, 105-117.
Также с 13:00 до 17:00 не будет электричества на улицах:
- 40 лет Победы, 29/1;
- Гагарина, 9-33, 10-16, 2, 8;
- Московская, 65;
- Нарыкова Виктора, 11;
- Первомайская, 6, 6/2, 6/4, 8, 14, 32, 36, 41/1, 41/2;
- Светлая, 5-21, 2, 10, 11, 11/1.
За дополнительной информацией следует обращаться в диспетчерскую службу «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66.
Кроме того, с 9:00 до 17:00 ограничат подачу электроэнергии в коттеджном поселке «Южная столица». Без света останутся улицы:
- Туапсинская (частично),
- Павловский переулок,
- Апшеронская,
- Каневской переулок,
- Белореченская,
- 3-й Белореченский проезд,
- Майкопский проезд,
- Анапская (частично),
- Ейский переулок,
- Апшеронский переулок,
- Ахтырский переулок,
- Постовая,
- переулок Копанской,
- Анапский переулок,
- 1-й Волжский переулок,
- Волжская,
- 11-й Заветный переулок,
- Заветная,
- 9-й Заветный переулок,
- Омская,
- 9-й Волжский переулок,
- 10-й Волжский переулок.
Подробнее об этих отключениях можно узнать в диспетчерской службе ООО «Ростекэлектросети» по телефону: 8-800-100-00-45.
Также с 9:00 до 17:00 будет отключено водоснабжение у абонентов на улице Интернациональный бульвар (угол улицы Туркменской), переулке Ленинском, 6, 8/1, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20/1 корпус 9 и 10. Без воды останутся и жители частного сектора: переулок Ленинский, улица Туркменская — от Интернационального бульвара до Карельской.
Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам: 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.
