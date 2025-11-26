Logo
Свет и воду планово отключат 27 ноября в разных районах Краснодара

Общество
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В четверг в разных частях столицы Кубани запланированы работы на сетях электро- и водоснабжения.

В связи с этим в Краснодаре 27 ноября с 9:00 до 17:00 света не будет в домах по адресам:

  • 70 лет Октября, 32;
  • Аляскинская, 1-35, 4-22, 75;
  • Бестужевская, 1-15;
  • Бородинская, 131/1, 131/2, 156;
  • Братьев Игнатовых, 2;
  • Брянская, 2, 2/А, 25;
  • Власова, 54, 57, 72-128, 79-127, 88, 119-121;
  • Гаврилова, 91;
  • Герцена, 195-211, 96-114, 211;
  • проезд Герцена, 1;
  • Гимназическая, 61;
  • Гоголя, 7, 56/1, 58, 74-86, 93-95;
  • Дзержинского, 1, 3;
  • Кавказская, 50;
  • Каляева, 96-142;
  • Кирпильская, 5;
  • Ким, 61-81, 54-66, 54, 56/1;
  • Кишиневская, 11-35, 2-20;
  • Комарова, 75-95;
  • Красная, 43, 57;
  • Красивая, 21;
  • Крупской, 4-8, 2/а;
  • Мира, 2-4, 4/2;
  • Морская, 3-9;
  • Новороссийская, 108-138;
  • Окружная, 1-15;
  • Петуховский проезд, 3-19;
  • Рашпилевская, 44-52, 59, 46, 50, 50/1, 52, 54, 55, 57/1, 59, 61;
  • Рылеева, 51-85, 56-100;
  • Снежная, 5;
  • Старокубанская, 32;
  • Триумфальная, 1;
  • Труда, 255-271, 146-156;
  • проезд Труда, 1-11, 2-12;
  • Тюляева, 33, 37, 37/1, 39, 39/а;
  • Черноморская, 31-59, 36-64;
  • Читинская, 7-13, 6-20;
  • Чкалова, 1-39, 2-34;
  • Витебская, 54-60, 105-117.

Также с 13:00 до 17:00 не будет электричества на улицах:

  • 40 лет Победы, 29/1;
  • Гагарина, 9-33, 10-16, 2, 8;
  • Московская, 65;
  • Нарыкова Виктора, 11;
  • Первомайская, 6, 6/2, 6/4, 8, 14, 32, 36, 41/1, 41/2;
  • Светлая, 5-21, 2, 10, 11, 11/1.

За дополнительной информацией следует обращаться в диспетчерскую службу «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 ограничат подачу электроэнергии в коттеджном поселке «Южная столица». Без света останутся улицы:

  •  Туапсинская (частично),
  •  Павловский переулок,
  •  Апшеронская,
  • Каневской переулок,
  •  Белореченская,
  •  3-й Белореченский проезд,
  •  Майкопский проезд,
  •  Анапская (частично),
  •  Ейский переулок,
  •  Апшеронский переулок,
  •  Ахтырский переулок,
  •  Постовая,
  • переулок Копанской,
  •  Анапский переулок,
  •  1-й Волжский переулок,
  •  Волжская,
  •  11-й Заветный переулок,
  •  Заветная,
  •  9-й Заветный переулок,
  •  Омская,
  •  9-й Волжский переулок,
  •  10-й Волжский переулок.

Подробнее об этих отключениях можно узнать в диспетчерской службе ООО «Ростекэлектросети» по телефону: 8-800-100-00-45.

Также с 9:00 до 17:00 будет отключено водоснабжение у абонентов на улице Интернациональный бульвар (угол улицы Туркменской), переулке Ленинском, 6, 8/1, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20/1 корпус 9 и 10. Без воды останутся и жители частного сектора: переулок Ленинский, улица Туркменская — от Интернационального бульвара до Карельской.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам: 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: жители Апшеронска и Хадыженска 26 ноября на весь день остались без горячей воды.

