Свет и воду планово отключат 27 ноября в разных районах Краснодара

В четверг в разных частях столицы Кубани запланированы работы на сетях электро- и водоснабжения.

В связи с этим в Краснодаре 27 ноября с 9:00 до 17:00 света не будет в домах по адресам:

70 лет Октября, 32;

Аляскинская, 1-35, 4-22, 75;

Бестужевская, 1-15;

Бородинская, 131/1, 131/2, 156;

Братьев Игнатовых, 2;

Брянская, 2, 2/А, 25;

Власова, 54, 57, 72-128, 79-127, 88, 119-121;

Гаврилова, 91;

Герцена, 195-211, 96-114, 211;

проезд Герцена, 1;

Гимназическая, 61;

Гоголя, 7, 56/1, 58, 74-86, 93-95;

Дзержинского, 1, 3;

Кавказская, 50;

Каляева, 96-142;

Кирпильская, 5;

Ким, 61-81, 54-66, 54, 56/1;

Кишиневская, 11-35, 2-20;

Комарова, 75-95;

Красная, 43, 57;

Красивая, 21;

Крупской, 4-8, 2/а;

Мира, 2-4, 4/2;

Морская, 3-9;

Новороссийская, 108-138;

Окружная, 1-15;

Петуховский проезд, 3-19;

Рашпилевская, 44-52, 59, 46, 50, 50/1, 52, 54, 55, 57/1, 59, 61;

Рылеева, 51-85, 56-100;

Снежная, 5;

Старокубанская, 32;

Триумфальная, 1;

Труда, 255-271, 146-156;

проезд Труда, 1-11, 2-12;

Тюляева, 33, 37, 37/1, 39, 39/а;

Черноморская, 31-59, 36-64;

Читинская, 7-13, 6-20;

Чкалова, 1-39, 2-34;

Витебская, 54-60, 105-117.

Также с 13:00 до 17:00 не будет электричества на улицах:

40 лет Победы, 29/1;

Гагарина, 9-33, 10-16, 2, 8;

Московская, 65;

Нарыкова Виктора, 11;

Первомайская, 6, 6/2, 6/4, 8, 14, 32, 36, 41/1, 41/2;

Светлая, 5-21, 2, 10, 11, 11/1.

За дополнительной информацией следует обращаться в диспетчерскую службу «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 ограничат подачу электроэнергии в коттеджном поселке «Южная столица». Без света останутся улицы:

Туапсинская (частично),

Павловский переулок,

Апшеронская,

Каневской переулок,

Белореченская,

3-й Белореченский проезд,

Майкопский проезд,

Анапская (частично),

Ейский переулок,

Апшеронский переулок,

Ахтырский переулок,

Постовая,

переулок Копанской,

Анапский переулок,

1-й Волжский переулок,

Волжская,

11-й Заветный переулок,

Заветная,

9-й Заветный переулок,

Омская,

9-й Волжский переулок,

10-й Волжский переулок.

Подробнее об этих отключениях можно узнать в диспетчерской службе ООО «Ростекэлектросети» по телефону: 8-800-100-00-45.

Также с 9:00 до 17:00 будет отключено водоснабжение у абонентов на улице Интернациональный бульвар (угол улицы Туркменской), переулке Ленинском, 6, 8/1, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20/1 корпус 9 и 10. Без воды останутся и жители частного сектора: переулок Ленинский, улица Туркменская — от Интернационального бульвара до Карельской.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам: 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.

