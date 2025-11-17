Logo
Свет и воду планово отключат 18 ноября в нескольких районах Краснодара

Общество
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Плановые отключения электроэнергии в течение дня произойдут на 89 улицах краевого центра. Без водоснабжения останутся жители 8 улиц в Прикубанском округе. В том числе, отключат воду в школе и детском саду.

С 11:00 до 13:00 будет отключено водоснабжение по адресам:

  • улица Тепличная, 1-104;
  • улица 1-го Мая, 525-539, 572-582;
  • улица Городская, 16-18;
  • улица Калужская, 16-22;
  • улица Митинская, 4, 11-17;
  • улица 1-й проезд Сахалинский, 14;
  • улица Сахалинская, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6;
  • улица Тепличная, 32/1 — котельная;
  • улица Тепличная, 50 — детский сад № 85;
  • улица Тепличная, 11- Изобильная, 2 — школа № 94.

С 9:00 до 17:00 по адресам:

  • улица Тепличная, 62/1 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6;
  • переулок Ленинский, 6, 8/1, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20/1 корп. 9, 10;
  • частный сектор по переулку Ленинскому от улицы Российской до улицы 1 Мая, по Туркменской от Интернационального бульвара до улицы Карельской.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по тел. 220-28-38, 217-03-33.

С 9:00 до 16:00 не будет электричества по адресам:

  • улица Ставропольская, 177, 181-183, 185, 185/а, 189, 189/1;
  • улица Стасова, 159, 159/1, 161.

С 13:00 до 17:00 по адресам:

  • улица Володарского, 1, 2/а, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7/1, 8;
  • улица Горького, 51-79;
  • улица Кирова, 77, 79, 79/1, 91, 92;
  • улица Короленко, 3, 4;
  • улица Октябрьская, 133-135, 135/3, 141;
  • улица Фрунзе, 77-95, 96-114;
  • улица Чапаева, 37-54;
  • улица Щорса, 3/А, 5, 7/4.

С 9:00 до 17:00 по адресам:

  • улица 1 Линия, 5-33, 14-26;
  • улица 2 Линия, 56;
  • улица 3-я Линия, 123-200;
  • проезд 2-я Линия, 145-167;
  • проезд 3-я Линия, 170-197;
  • улица 7-я Урожайная, 12-26;
  • улица 9 января, 6-12;
  • проезд 9 января, 3-39;
  • улица Аграрная, 20-34;
  • 2-й переулок Адыгейский, 20-32;
  • улица Батуринская, 41;
  • улица Березанская, 89;
  • улица Бершанской, 107-119, 117/1, 200-212;
  • улица Болотникова, 2-24;
  • улица Гагарина, 18-20;
  • улица Геодезическая, 12-18, 25-53;
  • улица Гидростроителей, 57, 59, 61, 63, 65;
  • улица Гоголя, 74-86, 93-95;
  • улица Горького, 64-66;
  • улица Дзержинского, 249, 249/1, 251, 251/1;
  • улица Семигорская, 40-54;
  • улица Северная, 22.

С 23:00 13 ноября до 6:00 14 ноября по адресам:

  • проезд Аэропортовский, 57/1;
  • улица Бородинская, 150/2, 150/4, 150/11, 152, 154/2, 154/3, 156, 156/3, 156/4, 156/12, 156/13, 156/15, 156/19, 156/25, 158, 158/5, 160, 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 162, 162/1, 168, 170, 172, 172/1, 174;
  • улица Горная, 1-7, 2-8, 10;
  • улица Горячеключевская, 2, 2/2, 13;
  • улица 1 Гвардейская, 27;
  • улица Ессентукская, 1/3, 8;
  • улица Заводская, 1-13, 2-26, 3, 5, 11/2, 11/3;
  • поселок Пашковский:
  • — 2 отделение, 1;
  • — 4 отделение, 14.

Полный список адресов можно посмотреть здесь. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Читайте также: почти 50 улиц в разных районах Краснодара в субботу остались без света из-за аварий.

