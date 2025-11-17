Свет и воду планово отключат 18 ноября в нескольких районах Краснодара
Плановые отключения электроэнергии в течение дня произойдут на 89 улицах краевого центра. Без водоснабжения останутся жители 8 улиц в Прикубанском округе. В том числе, отключат воду в школе и детском саду.
С 11:00 до 13:00 будет отключено водоснабжение по адресам:
- улица Тепличная, 1-104;
- улица 1-го Мая, 525-539, 572-582;
- улица Городская, 16-18;
- улица Калужская, 16-22;
- улица Митинская, 4, 11-17;
- улица 1-й проезд Сахалинский, 14;
- улица Сахалинская, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6;
- улица Тепличная, 32/1 — котельная;
- улица Тепличная, 50 — детский сад № 85;
- улица Тепличная, 11- Изобильная, 2 — школа № 94.
С 9:00 до 17:00 по адресам:
- улица Тепличная, 62/1 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- переулок Ленинский, 6, 8/1, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20/1 корп. 9, 10;
- частный сектор по переулку Ленинскому от улицы Российской до улицы 1 Мая, по Туркменской от Интернационального бульвара до улицы Карельской.
Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по тел. 220-28-38, 217-03-33.
С 9:00 до 16:00 не будет электричества по адресам:
- улица Ставропольская, 177, 181-183, 185, 185/а, 189, 189/1;
- улица Стасова, 159, 159/1, 161.
С 13:00 до 17:00 по адресам:
- улица Володарского, 1, 2/а, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7/1, 8;
- улица Горького, 51-79;
- улица Кирова, 77, 79, 79/1, 91, 92;
- улица Короленко, 3, 4;
- улица Октябрьская, 133-135, 135/3, 141;
- улица Фрунзе, 77-95, 96-114;
- улица Чапаева, 37-54;
- улица Щорса, 3/А, 5, 7/4.
С 9:00 до 17:00 по адресам:
- улица 1 Линия, 5-33, 14-26;
- улица 2 Линия, 56;
- улица 3-я Линия, 123-200;
- проезд 2-я Линия, 145-167;
- проезд 3-я Линия, 170-197;
- улица 7-я Урожайная, 12-26;
- улица 9 января, 6-12;
- проезд 9 января, 3-39;
- улица Аграрная, 20-34;
- 2-й переулок Адыгейский, 20-32;
- улица Батуринская, 41;
- улица Березанская, 89;
- улица Бершанской, 107-119, 117/1, 200-212;
- улица Болотникова, 2-24;
- улица Гагарина, 18-20;
- улица Геодезическая, 12-18, 25-53;
- улица Гидростроителей, 57, 59, 61, 63, 65;
- улица Гоголя, 74-86, 93-95;
- улица Горького, 64-66;
- улица Дзержинского, 249, 249/1, 251, 251/1;
- улица Семигорская, 40-54;
- улица Северная, 22.
С 23:00 13 ноября до 6:00 14 ноября по адресам:
- проезд Аэропортовский, 57/1;
- улица Бородинская, 150/2, 150/4, 150/11, 152, 154/2, 154/3, 156, 156/3, 156/4, 156/12, 156/13, 156/15, 156/19, 156/25, 158, 158/5, 160, 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 162, 162/1, 168, 170, 172, 172/1, 174;
- улица Горная, 1-7, 2-8, 10;
- улица Горячеключевская, 2, 2/2, 13;
- улица 1 Гвардейская, 27;
- улица Ессентукская, 1/3, 8;
- улица Заводская, 1-13, 2-26, 3, 5, 11/2, 11/3;
- поселок Пашковский:
- — 2 отделение, 1;
- — 4 отделение, 14.
Полный список адресов можно посмотреть здесь. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.
