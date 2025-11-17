Свет и воду планово отключат 18 ноября в нескольких районах Краснодара

Плановые отключения электроэнергии в течение дня произойдут на 89 улицах краевого центра. Без водоснабжения останутся жители 8 улиц в Прикубанском округе. В том числе, отключат воду в школе и детском саду.

С 11:00 до 13:00 будет отключено водоснабжение по адресам:

улица Тепличная, 1-104;

улица 1-го Мая, 525-539, 572-582;

улица Городская, 16-18;

улица Калужская, 16-22;

улица Митинская, 4, 11-17;

улица 1-й проезд Сахалинский, 14;

улица Сахалинская, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6;

улица Тепличная, 32/1 — котельная;

улица Тепличная, 50 — детский сад № 85;

улица Тепличная, 11- Изобильная, 2 — школа № 94.

С 9:00 до 17:00 по адресам:

улица Тепличная, 62/1 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6;

переулок Ленинский, 6, 8/1, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20/1 корп. 9, 10;

частный сектор по переулку Ленинскому от улицы Российской до улицы 1 Мая, по Туркменской от Интернационального бульвара до улицы Карельской.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по тел. 220-28-38, 217-03-33.

С 9:00 до 16:00 не будет электричества по адресам:

улица Ставропольская, 177, 181-183, 185, 185/а, 189, 189/1;

улица Стасова, 159, 159/1, 161.

С 13:00 до 17:00 по адресам:

улица Володарского, 1, 2/а, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7/1, 8;

улица Горького, 51-79;

улица Кирова, 77, 79, 79/1, 91, 92;

улица Короленко, 3, 4;

улица Октябрьская, 133-135, 135/3, 141;

улица Фрунзе, 77-95, 96-114;

улица Чапаева, 37-54;

улица Щорса, 3/А, 5, 7/4.

С 9:00 до 17:00 по адресам:

улица 1 Линия, 5-33, 14-26;

улица 2 Линия, 56;

улица 3-я Линия, 123-200;

проезд 2-я Линия, 145-167;

проезд 3-я Линия, 170-197;

улица 7-я Урожайная, 12-26;

улица 9 января, 6-12;

проезд 9 января, 3-39;

улица Аграрная, 20-34;

2-й переулок Адыгейский, 20-32;

улица Батуринская, 41;

улица Березанская, 89;

улица Бершанской, 107-119, 117/1, 200-212;

улица Болотникова, 2-24;

улица Гагарина, 18-20;

улица Геодезическая, 12-18, 25-53;

улица Гидростроителей, 57, 59, 61, 63, 65;

улица Гоголя, 74-86, 93-95;

улица Горького, 64-66;

улица Дзержинского, 249, 249/1, 251, 251/1;

улица Семигорская, 40-54;

улица Северная, 22.

С 23:00 13 ноября до 6:00 14 ноября по адресам:

проезд Аэропортовский, 57/1;

улица Бородинская, 150/2, 150/4, 150/11, 152, 154/2, 154/3, 156, 156/3, 156/4, 156/12, 156/13, 156/15, 156/19, 156/25, 158, 158/5, 160, 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 162, 162/1, 168, 170, 172, 172/1, 174;

улица Горная, 1-7, 2-8, 10;

улица Горячеключевская, 2, 2/2, 13;

улица 1 Гвардейская, 27;

улица Ессентукская, 1/3, 8;

улица Заводская, 1-13, 2-26, 3, 5, 11/2, 11/3;

поселок Пашковский:

— 2 отделение, 1;

— 4 отделение, 14.

Полный список адресов можно посмотреть здесь. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

