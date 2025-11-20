Свет, газ и воду планово отключат 21 ноября в разных районах Краснодара
В пятницу в краевой столице пройдут плановые работы на сетях водо-, газо- и электроснабжения.
С 9:00 до 15:00 не будет электричества по адресам:
- Авиагородок, 8, 17, 23, 24, 26, 28;
- Алуштинская, 2-4, 6-392;
- Биологическая, 1-49, 4-46, 134-188;
- Буковая, 2;
- Бульварная, 1-27, 2/4;
- Власова, 174-188, 192-210, 201-217, 221-233;
- Демина, 38-59, 41-59, 43;
- Седина, 28-34, 35-43;
- Сумская, 3-9;
- Тургенева, 219, 221, 223, 225, 227, 229 и др.
С 9:00 до 17:00 без света останутся жители улиц:
- Богатырская, 35, 38-82;
- Дзержинского, 110/1, 112, 114, 116, 116/2, 116/7, 118, 122, 130, 137, 239;
- Жемчужная, 1, 1/2, 1-25, 2-24;
- Знаменская, 33-75, 32-74;
- Лучистая, 1-10;
- Пригородная, 30-90, 36-40, 70, 205-263;
- Российская, 133/7, 308;
- Скобелева, 1, 2-52, 17-51.
С 13:00 до 15:00 электроэнергию отключат:
- Березовая, 2/1;
- Декоративная, 1/3, 1/а, 8/1;
- Ейское шоссе, 1;
- Рудакова профессора, 1-9, 3, 2-10.
С 9:00 до 15:30 по адресам:
- Айвазовского, 53;
- Бургасская, 31;
- Володарского, 65-73;
- Димитрова, 102;
- Садовая, 47;
- Свободная, 2-66, 3-49;
- Северная, 489;
- Ставропольская, 244-252;
- Стасова, 89-155, 95/2;
- Шевченко, 87-101;
- Шевченко 1 пр., 1-25, 4-32.
Уточнить адреса отключения можно здесь.
С 10:30 до 13:00 отключат водоснабжение на улице Российской, 128/1, 128/2, 128/3, 130.
Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам: 220-28-38, 217-03-33.
С 9:00 до 17:00 отключат газ в домах на улицах:
- Симиренко, 56/1, , 50, 56, 58;
- Лусиняна, 3, 5, 7, 9,11, 9/1;
- Памяти Чернобыльцев, 18;
- Былинная, 15, 18/9, 2;
- Кияшко, 5, 6;
- Образцова, 27;
- Ишушина, 4;
- Яна Полуяна, 55-57, 33;
- Ковалева, 16;
- Гагарина, 65.
Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе АО «Краснодаргоргаз» по телефону 8 (861) 268-03-04, сообщает ЕДДС Краснодара.
