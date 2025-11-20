Logo
Свет, газ и воду планово отключат 21 ноября в разных районах Краснодара

Общество
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В пятницу в краевой столице пройдут плановые работы на сетях водо-, газо- и электроснабжения.

С 9:00 до 15:00 не будет электричества по адресам:

  • Авиагородок, 8, 17, 23, 24, 26, 28;
  • Алуштинская, 2-4, 6-392;
  • Биологическая, 1-49, 4-46, 134-188;
  • Буковая, 2;
  • Бульварная, 1-27, 2/4;
  • Власова, 174-188, 192-210, 201-217, 221-233;
  • Демина, 38-59, 41-59, 43;
  • Седина, 28-34, 35-43;
  • Сумская, 3-9;
  • Тургенева, 219, 221, 223, 225, 227, 229 и др.

С 9:00 до 17:00 без света останутся жители улиц:

  • Богатырская, 35, 38-82;
  • Дзержинского, 110/1, 112, 114, 116, 116/2, 116/7, 118, 122, 130, 137, 239;
  • Жемчужная, 1, 1/2, 1-25, 2-24;
  • Знаменская, 33-75, 32-74;
  • Лучистая, 1-10;
  • Пригородная, 30-90, 36-40, 70, 205-263;
  • Российская, 133/7, 308;
  • Скобелева, 1, 2-52, 17-51.

С 13:00 до 15:00 электроэнергию отключат:

  • Березовая, 2/1;
  • Декоративная, 1/3, 1/а, 8/1;
  • Ейское шоссе, 1;
  • Рудакова профессора, 1-9, 3, 2-10.

С 9:00 до 15:30 по адресам:

  • Айвазовского, 53;
  • Бургасская, 31;
  • Володарского, 65-73;
  • Димитрова, 102;
  • Садовая, 47;
  • Свободная, 2-66, 3-49;
  • Северная, 489;
  • Ставропольская, 244-252;
  • Стасова, 89-155, 95/2;
  • Шевченко, 87-101;
  • Шевченко 1 пр., 1-25, 4-32.

Уточнить адреса отключения можно здесь.

С 10:30 до 13:00 отключат водоснабжение на улице Российской, 128/1, 128/2, 128/3, 130.

Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам: 220-28-38, 217-03-33.

С 9:00 до 17:00 отключат газ в домах на улицах:

  • Симиренко, 56/1, , 50, 56, 58;
  • Лусиняна, 3, 5, 7, 9,11, 9/1;
  • Памяти Чернобыльцев, 18;
  • Былинная, 15, 18/9, 2;
  • Кияшко, 5, 6;
  • Образцова, 27;
  • Ишушина, 4;
  • Яна Полуяна, 55-57, 33;
  • Ковалева, 16;
  • Гагарина, 65.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе АО «Краснодаргоргаз» по телефону 8 (861) 268-03-04, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: отопление в многоквартирном доме в Армавире включили спустя почти месяц.

