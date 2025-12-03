Свет, газ и воду отключат 4 декабря в разных районах Краснодара
В четверг в столице Краснодарского края запланировали проведение работ на сетях электро-, газо- и водоснабжение.
С 9:00 до 17:00 будет ограничено электроснабжение по адресам:
- 1-я Гвардейская, 16;
- Калинина, 1, 1/8, 1/15, 1/10;
- Главная, 16, 24/1;
- Фабричная, 10;
- Брянская, 2/А, 2;
- Дзержинского, 1;
- Красная, 129, 127;
- Северная, 279;
- Харьковская, 69, 30, 61;
- Алма-Атинская, 57, 85, 70;
- Киевская, 33;
- Индустриальный проезд, 36;
- Орджоникидзе, 29, 29/1, 27;
- Ленина, 36;
- Октябрьская, 64;
- Рашпилевская, 30/1, 28, 41;
- Становая, 76, 34;
- Богатырская, 35, 80;
- Старокорсунская, 55;
- Ярославского, 102/1;
- Ставропольская, 123/2, 121, 119, 123, 117, 109/3, 107/2, 115, 105, 113, 109/3, 107, 109/2;
- Таманская, 174;
- Угловая, 3;
- Соборная, 73;
- Базарная, 81;
- Покровская, 8;
- Геодезическая, 28;
- Домбайская, 31;
- Красных Партизан, 25, 1/б, 2/2, 1/а, 25/1, 1/2;
- Российская, 130, 357, 131/1, 133/7, 103/4;
- Солнечная, 57;
- Микешина, 40.
Дополнительная информация доступна в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66.
Также с 9:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества по адресам:
- Белореченская
- 8-й Заветный переулок;
- 7-й Заветный переулок;
- Ейская
- 4-й Ейский переулок;
- Армавирский проезд;
- Заветная.
С 9:00 до 17:00 газ отключат в домах по адресам:
- Чернышевского, 146;
- 40 лет Победы, 104, 108, 112, 114;
- Некрасова, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121/а, 123, 127, 129;
- Краснофлотская, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88/1;
- 4-й проезд Чернышевского, 10, 12, 12/1;
- 5-й проезд Чернышевского, 6, 6/1, 7, 8.
Информацию об этом отключении можно получить в диспетчерской службе АО «Краснодаргоргаз» по телефону: 8 (861) 268-03-04.
С 10:00 до 14:00 отключат водоснабжение у абонентов на улице Тургенева, 150, 152, 150/1. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам: 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.
Читайте также: многоэтажку на Тургенева в Краснодаре отключили от газа после обнаружения утечек.