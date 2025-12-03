Свет, газ и воду отключат 4 декабря в разных районах Краснодара

В четверг в столице Краснодарского края запланировали проведение работ на сетях электро-, газо- и водоснабжение.

С 9:00 до 17:00 будет ограничено электроснабжение по адресам:

1-я Гвардейская, 16;

Калинина, 1, 1/8, 1/15, 1/10;

Главная, 16, 24/1;

Фабричная, 10;

Брянская, 2/А, 2;

Дзержинского, 1;

Красная, 129, 127;

Северная, 279;

Харьковская, 69, 30, 61;

Алма-Атинская, 57, 85, 70;

Киевская, 33;

Индустриальный проезд, 36;

Орджоникидзе, 29, 29/1, 27;

Ленина, 36;

Октябрьская, 64;

Рашпилевская, 30/1, 28, 41;

Становая, 76, 34;

Богатырская, 35, 80;

Старокорсунская, 55;

Ярославского, 102/1;

Ставропольская, 123/2, 121, 119, 123, 117, 109/3, 107/2, 115, 105, 113, 109/3, 107, 109/2;

Таманская, 174;

Угловая, 3;

Соборная, 73;

Базарная, 81;

Покровская, 8;

Геодезическая, 28;

Домбайская, 31;

Красных Партизан, 25, 1/б, 2/2, 1/а, 25/1, 1/2;

Российская, 130, 357, 131/1, 133/7, 103/4;

Солнечная, 57;

Микешина, 40.

Дополнительная информация доступна в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66.

Также с 9:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества по адресам:

Белореченская

8-й Заветный переулок;

7-й Заветный переулок;

Ейская

4-й Ейский переулок;

Армавирский проезд;

Заветная.

С 9:00 до 17:00 газ отключат в домах по адресам:

Чернышевского, 146;

40 лет Победы, 104, 108, 112, 114;

Некрасова, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121/а, 123, 127, 129;

Краснофлотская, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88/1;

4-й проезд Чернышевского, 10, 12, 12/1;

5-й проезд Чернышевского, 6, 6/1, 7, 8.

Информацию об этом отключении можно получить в диспетчерской службе АО «Краснодаргоргаз» по телефону: 8 (861) 268-03-04.

С 10:00 до 14:00 отключат водоснабжение у абонентов на улице Тургенева, 150, 152, 150/1. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам: 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.

