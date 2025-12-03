Logo
Свет, газ и воду отключат 4 декабря в разных районах Краснодара

Фото Геннадия Аносова, «Кубань 24»

В четверг в столице Краснодарского края запланировали проведение работ на сетях электро-, газо- и водоснабжение.

С 9:00 до 17:00 будет ограничено электроснабжение по адресам:

  • 1-я Гвардейская, 16;
  • Калинина, 1, 1/8, 1/15, 1/10;
  • Главная, 16, 24/1;
  • Фабричная, 10;
  • Брянская, 2/А, 2;
  • Дзержинского, 1;
  • Красная, 129, 127;
  • Северная, 279;
  • Харьковская, 69, 30, 61;
  • Алма-Атинская, 57, 85, 70;
  • Киевская, 33;
  • Индустриальный проезд, 36;
  • Орджоникидзе, 29, 29/1, 27;
  • Ленина, 36;
  • Октябрьская, 64;
  • Рашпилевская, 30/1, 28, 41;
  • Становая, 76, 34;
  • Богатырская, 35, 80;
  • Старокорсунская, 55;
  • Ярославского, 102/1;
  • Ставропольская, 123/2, 121, 119, 123, 117, 109/3, 107/2, 115, 105, 113, 109/3, 107, 109/2;
  • Таманская, 174;
  • Угловая, 3;
  • Соборная, 73;
  • Базарная, 81;
  • Покровская, 8;
  • Геодезическая, 28;
  • Домбайская, 31;
  • Красных Партизан, 25, 1/б, 2/2, 1/а, 25/1, 1/2;
  • Российская, 130, 357, 131/1, 133/7, 103/4;
  • Солнечная, 57;
  • Микешина, 40.

Дополнительная информация доступна в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66.

Также с 9:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества по адресам:

  • Белореченская
  • 8-й Заветный переулок;
  • 7-й Заветный переулок;
  • Ейская
  • 4-й Ейский переулок;
  • Армавирский проезд;
  • Заветная.

С 9:00 до 17:00 газ отключат в домах по адресам:

  • Чернышевского, 146;
  • 40 лет Победы, 104, 108, 112, 114;
  • Некрасова, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121/а, 123, 127, 129;
  • Краснофлотская, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88/1;
  • 4-й проезд Чернышевского, 10, 12, 12/1;
  • 5-й проезд Чернышевского, 6, 6/1, 7, 8.

Информацию об этом отключении можно получить в диспетчерской службе АО «Краснодаргоргаз» по телефону: 8 (861) 268-03-04.

С 10:00 до 14:00 отключат водоснабжение у абонентов на улице Тургенева, 150, 152, 150/1. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам: 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: многоэтажку на Тургенева в Краснодаре отключили от газа после обнаружения утечек.

