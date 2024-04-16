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Свалка загорелась под Краснодаром на площади 300 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/svalka-zagorelas-pod-krasnodarom-na-ploshhadi-300-kv-metrov
Свалка загорелась под Краснодаром на площади 300 кв. метров
Фото "Кубань 24"

Пожар произошел днем 16 апреля на свалке на улице Гандбольной в поселке Индустриальном.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 15:31. Прибывшие на место подразделения установили, что загорелся мусор на площади 300 кв. м.

В 15:48 пожар локализовали на той же площади, в 16:21 ликвидировали открытое горение, в 17:20 огонь полностью потушили. На месте работали 9 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По факту возгорания несанкционированных отходов прокуратура и полиция организовала доследственную проверку.

На земельном участке обнаружили места сброса отходов IV–V классов опасности: несортированный мусор от офисных и бытовых помещений организаций, сноса и разборки зданий, лом кирпичной кладки, бой бетонных изделий, грунт, загрязненный отходами строительных материалов, а также пластиковая тара и другие отходы.

В ходе проверки прокуратура даст оценку полноте принятых уполномоченными органами мер по поступавшим сигналам о несанкционированной свалке. При наличии оснований примут исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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