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Свалил ЛЭП: водитель на BMW устроил ДТП в центре курортного села под Геленджиком

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/svalil-lep-voditel-na-bmw-ustroil-dtp-v-tsentre-kurortnogo-sela-pod-gelendzhikom
Фото «Кубань 24»

Авария произошла 24 февраля около 11:50 в Архипо-Осиповке на улице Ленина.

По предварительным данным, житель Краснодара за рулем BMW M5 выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Грантой», которая поворачивала налево.

После удара BMW влетел в опору линии электропередачи. Оба автомобиля получили повреждения, однако люди не пострадали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Чтобы не допустить возгорания и травмирования, на месте аварии работали сотрудники МЧС России и местной спасательной службы.

Фото «Кубань 24»

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