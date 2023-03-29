Суточный прирост заболевших COVID-19 в Краснодарском крае увеличился в два раза
По данным на 29 марта, на Кубани за сутки коронавирусом заразились 366 человек. Днем ранее число заболевших было 168.
Среди заболевших 219 женщин и 147 мужчин в возрасте от 3 месяцев до 86 лет. Выздоровели 450 пациентов. Госпитализировали 32 человек. К счастью, за последние несколько дней на Кубани никто не умер от COVID-19.
Больше всего положительных тестов на коронавирус за сутки сдали в медучреждениях Краснодара — 124, Новороссийска — 21 и Горячего Ключа — 19. В Каневском районе 18 заболевших, в Сочи — 17, в Северском районе — 16. В Новопокровском и Белоглинском районах COVID-19 подтвердился у 10 человек, в остальных муниципалитетах региона менее 10 заболевших.
Сейчас в ковидных госпиталях Кубани находятся 350 пациентов, еще 1,7 тыс. человек лечатся амбулаторно, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
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