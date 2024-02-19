Супружеская пара умерла от отравления угарным газом в Армавире

Тела пожилых людей обнаружила их дочь накануне в частном доме на улице Коммунаров.

Женщина сообщила о случившемся в экстренные службы и вызвала бригаду скорой помощи. По предварительным данным, 72-летняя женщина и 68-летний мужчина умерли от отравления угарным газом.

Следователи осмотрели место происшествия. Нарушения общего порядка не заметили, повреждений на телах пенсионеров не обнаружили.

Специалист газовой службы установил, что ранее в домовое оборудование внесли кустарные изменения, которые привели к нарушению систем вентиляции и дымоудаления.

По факту гибели пожилой супружеской пары завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по ч.3. ст. 109 УК РФ. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: подросток отравился насмерть после укола неизвестным веществом на Кубани. Инцидент произошел днем 14 января в Новокубанском районе. В его обстоятельствах разбираются правоохранители.