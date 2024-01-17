Подросток отравился насмерть после укола неизвестным веществом на Кубани

Инцидент произошел днем 14 января в Новокубанском районе. В его обстоятельствах разбираются правоохранители.

Труп 17-летнего подростка обнаружили в частном доме. На его запястье обнаружили след от инъекции. Предварительно, он умер от отравления неизвестным веществом.

Для установления точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу. По факту смерти несовершеннолетнего возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по ч.1 ст. 109 УК РФ. Расследование поставили на контроль в прокуратуре.

Кроме погибшего в месье воспитывается еще трое детей. Специалисты пришли к выводу, что нахождение в семье создает угрозу для их жизни и здоровья. Их уже поместили в Новокубанском социально-реабилитационном центре. Сейчас решается вопрос об устройстве их дальнейшей жизни, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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