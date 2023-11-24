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Четверо детей погибли в доме от отравления угарным газом в Ростовской области

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetvero-detej-pogibli-v-dome-ot-otravleniya-ugarnym-gazom-v-rostovskoj-oblasti
Четверо детей погибли в доме от отравления угарным газом в Ростовской области
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Ростовской области

Трагедия произошла накануне в одном из частных домов хутора Шахтенки Красносулинского района.

По версии следствия, четверо детей в возрасте 6,7, 10 и 15 лет находились в доме с печью на твердом топливе без присмотра родителей. Позже их нашли погибшими с явными признаками отравления окисью углерода.

По факту гибели четырех детей возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначили проведение необходимых экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

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